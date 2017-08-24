Названа предварительная версия следствия по делу о взрыве в Киеве

Новости Украины. Спустя всего несколько часов после торжественного парада в правительственном квартале Киева раздался взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больницу доставлены трое.

Одна из них получила серьезное ранение головы. За ее жизнь борются медики. Место происшествия оцепила полиция. Эксперты дают первые комментарии.