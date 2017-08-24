Прямой эфир

Названа предварительная версия следствия по делу о взрыве в Киеве

24 августа 2017 17:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Спустя всего несколько часов после торжественного парада в правительственном квартале Киева раздался взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В больницу доставлены трое.

Одна из них получила серьезное ранение головы. За ее жизнь борются медики. Место происшествия оцепила полиция. Эксперты дают первые комментарии.

Названа предварительная версия следствия по делу о взрыве в Киеве-1

Оксана Блищук, начальник пресс-службы Главного управления национальной полиции Киева:
Эксперты сейчас тщательно осматривают местро происшествия и прилегающую территорию для того, чтобы собрать все вещественные доказательства, отправить их на экспертизу и установить, какой вид взрывного устройства был использован. Правоохранители так же устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего, а так же наличие видеокамер, которые могли запечатлеть момент совершения преступления. По факту уже открыто уголовное производство

по статье «Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц».

Названа предварительная версия следствия по делу о взрыве в Киеве-4

# Фотофакт # Взрыв # Оксана Блищук

Другие новости рубрики

Все новости
В Киеве в День Независимости произошел взрыв у здания правительства, есть раненые
24 августа 2017 14:32

В Киеве в День Независимости произошел взрыв у здания правительства, есть раненые

В Швейцарии оползень накрыл деревню: без вести пропали 10 человек
24 августа 2017 13:37

В Швейцарии оползень накрыл деревню: без вести пропали 10 человек

Погибли 12 человек, около 2 млн зданий остались без электричества: последствия тайфуна «Хато» в южном Китае
24 августа 2017 12:25

Погибли 12 человек, около 2 млн зданий остались без электричества: последствия тайфуна «Хато» в южном Китае