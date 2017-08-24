Названа предварительная версия следствия по делу о взрыве в Киеве

Новости Украины. Спустя всего несколько часов после торжественного парада в правительственном квартале Киева раздался взрывы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В больницу доставлены трое.
Одна из них получила серьезное ранение головы. За ее жизнь борются медики. Место происшествия оцепила полиция. Эксперты дают первые комментарии.
Оксана Блищук, начальник пресс-службы Главного управления национальной полиции Киева:
Эксперты сейчас тщательно осматривают местро происшествия и прилегающую территорию для того, чтобы собрать все вещественные доказательства, отправить их на экспертизу и установить, какой вид взрывного устройства был использован. Правоохранители так же устанавливают свидетелей и очевидцев произошедшего, а так же наличие видеокамер, которые могли запечатлеть момент совершения преступления. По факту уже открыто уголовное производство
по статье «Покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц».