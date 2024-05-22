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Названа дата первого изъятия доходов от замороженных активов РФ

22 мая 2024 06:37
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Принудительное изъятие доходов от реинвестирования замороженных российских активов у банков Европейского союза состоится в июле, пишет ТАСС.

Так, Еврокомиссия, информировала, что процесс финансовой поддержки Киева будет начат уже в июле текущего года. Далее осуществление платежей запланировано периодичностью дважды в год. Ранее Советом ЕС было сделано уточнение, что на все финансовые структуры, имеющие на счету более 1 миллиона евро российских средств, возлагается обязательство передавать 90% доходов от реинвестиции данных активов.

Заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис также подчеркивал, что «Еврокомиссия приложит все усилия, чтобы первые выплаты могли быть сделаны уже в июле».

# Международная политика

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