Названа дата первого изъятия доходов от замороженных активов РФ

Принудительное изъятие доходов от реинвестирования замороженных российских активов у банков Европейского союза состоится в июле, пишет ТАСС.

Так, Еврокомиссия, информировала, что процесс финансовой поддержки Киева будет начат уже в июле текущего года. Далее осуществление платежей запланировано периодичностью дважды в год. Ранее Советом ЕС было сделано уточнение, что на все финансовые структуры, имеющие на счету более 1 миллиона евро российских средств, возлагается обязательство передавать 90% доходов от реинвестиции данных активов.

Заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис также подчеркивал, что «Еврокомиссия приложит все усилия, чтобы первые выплаты могли быть сделаны уже в июле».