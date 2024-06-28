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Назначены руководители институтов ЕС на следующие 5 лет

28 июня 2024 07:13
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На саммите ЕС в Брюсселе лидеры стран утвердили кандидатуры на ключевые посты в европейских институтах. Об этом пишет РИА Новости.

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта возглавит Европейский совет, премьер-министр Эстонии Кайя Каллас станет верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности, а кандидатура Урсулы фон дер Ляйен была выдвинута на второй срок на пост главы Еврокомиссии.

Каллас вступит в должность 1 декабря, а фон дер Ляйен предстоит голосование в Европарламенте 16 июля.

# Международная политика

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