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Наводнения в Афганистане. Число жертв возросло до 110

27 августа 2020 12:33
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Новости Афганистана. Число жертв сильнейших наводнений в Афганистане возросло до 110, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Наводнения в Афганистане. Число жертв возросло до 110-1

Большинство смертей было зафиксировано в провинции Парван, которая приняла на себя основной удар стихии.  

Наводнения в Афганистане. Число жертв возросло до 110-4

В больницах с различными травмами оказались свыше 150 граждан. Большинство жертв и пострадавших – это женщины и дети. 

Наводнения в Афганистане. Число жертв возросло до 110-7

В общей сложности наводнения затронули пять провинций. Непогода привела к колоссальным потерям: разрушены около 500 зданий, затоплены тысячи автомобилей, уничтожены посевы и сады.  

# Наводнение # Фотофакт

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