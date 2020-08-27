Наводнения в Афганистане. Число жертв возросло до 110

Новости Афганистана. Число жертв сильнейших наводнений в Афганистане возросло до 110, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство смертей было зафиксировано в провинции Парван, которая приняла на себя основной удар стихии.

В больницах с различными травмами оказались свыше 150 граждан. Большинство жертв и пострадавших – это женщины и дети.