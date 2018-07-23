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Наводнения и сильнейшие ливни во Вьетнаме стали причиной гибели 19 человек

23 июля 2018 14:36
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Новости Беларуси. Много пострадавших. Еще 13 местных жителей пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наводнения и сильнейшие ливни во Вьетнаме стали причиной гибели 19 человек-1

Тайфун обрушился на столицу и северные районы страны в минувшую среду. Обильные осадки и порывистый ветер спровоцировали многочисленные сходы оползней. Стихия частично или полностью уничтожила около 5-ти тысяч построек.

Наводнения и сильнейшие ливни во Вьетнаме стали причиной гибели 19 человек-4

Серьезный ущерб нанесён сельскому хозяйству: оказались затоплены свыше 800 квадратных километров полей. Прогнозы синоптиков неутешительны: шторм продолжит терзать страну в течение ещё нескольких дней.

Наводнения и сильнейшие ливни во Вьетнаме стали причиной гибели 19 человек-7

Наводнения и сильнейшие ливни во Вьетнаме стали причиной гибели 19 человек-9

# Наводнение # Фотофакт

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