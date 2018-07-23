Наводнения и сильнейшие ливни во Вьетнаме стали причиной гибели 19 человек

Новости Беларуси. Много пострадавших. Еще 13 местных жителей пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун обрушился на столицу и северные районы страны в минувшую среду. Обильные осадки и порывистый ветер спровоцировали многочисленные сходы оползней. Стихия частично или полностью уничтожила около 5-ти тысяч построек.