Наводнения и сильнейшие ливни во Вьетнаме стали причиной гибели 19 человек

Новости Беларуси. Много пострадавших. Еще 13 местных жителей пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Много пострадавших. Еще 13 местных жителей пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тайфун обрушился на столицу и северные районы страны в минувшую среду. Обильные осадки и порывистый ветер спровоцировали многочисленные сходы оползней. Стихия частично или полностью уничтожила около 5-ти тысяч построек.
Серьезный ущерб нанесён сельскому хозяйству: оказались затоплены свыше 800 квадратных километров полей. Прогнозы синоптиков неутешительны: шторм продолжит терзать страну в течение ещё нескольких дней.