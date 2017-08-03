Наводнения и оползни атакуют Китай, потоки воды уничтожают все на своем пути во Вьетнаме

Новости Мира. Тем временем, проливные дожди, наводнения и оползни продолжают уносить жизни в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние сутки погибли не менее 10 человек. Десятки тысяч жителей спасаются от стихии бегством. Большая вода пришла и во Вьетнам.