Наводнения и оползни атакуют Китай, потоки воды уничтожают все на своем пути во Вьетнаме

Новости Мира. Тем временем, проливные дожди, наводнения и оползни продолжают уносить жизни в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мира. Тем временем, проливные дожди, наводнения и оползни продолжают уносить жизни в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние сутки погибли не менее 10 человек. Десятки тысяч жителей спасаются от стихии бегством. Большая вода пришла и во Вьетнам.
Там сообщают о 7 жертвах и почти 30-ти пропавших без вести. Дома, деревья, дороги – всё на своём пути уничтожают потоки в Индии. Только за этот год в списках погибших оказались более 700 индийцев.