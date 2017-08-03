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Наводнения и оползни атакуют Китай, потоки воды уничтожают все на своем пути во Вьетнаме

03 августа 2017 16:49
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Новости Мира. Тем временем, проливные дожди, наводнения и оползни продолжают уносить жизни в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения и оползни атакуют Китай, потоки воды уничтожают все на своем пути во Вьетнаме-1

За последние сутки погибли не менее 10 человек. Десятки тысяч жителей  спасаются от стихии бегством. Большая вода пришла и во Вьетнам.

Наводнения и оползни атакуют Китай, потоки воды уничтожают все на своем пути во Вьетнаме-3

Там сообщают о 7 жертвах и почти 30-ти пропавших без вести. Дома, деревья, дороги – всё на своём пути уничтожают потоки в Индии. Только за этот год в списках погибших оказались более 700 индийцев.

# Фотофакт # Погода

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