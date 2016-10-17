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Наводнение во Вьетнаме: погибли 11 человек, под водой – более 30 тысяч строений

17 октября 2016 05:59
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Новости Вьетнама. Наводнения в центральном Вьетнаме привели к жертвам среди населения – известно, что погибли 11 человек. Досталось и домам – под воду ушло более 30 тысяч строений. При этом ливень не ослабевает уже пятые сутки. Как следствие – отменены авиарейсы.

Застряли в зоне бедствия и иностранные туристы. Правда, их точное количество, ровно, как и откуда они, пока не сообщается. А власти в первую очередь пытаются наладить транспортное сообщение между севером и югом – вода его практически уничтожила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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