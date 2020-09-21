Наводнение во Франции: за 12 часов выпала 4-месячная норма осадков

Новости Франции. Два человека числятся пропавшими без вести после ливней и наводнений на юге Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них медсестра, которая ехала на вызов около реки Эро, и мужчина, занимавшийся бегом в горах. Этих людей сейчас разыскивают спасатели.