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Наводнение во Франции: за 12 часов выпала 4-месячная норма осадков

21 сентября 2020 10:04
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Новости Франции. Два человека числятся пропавшими без вести после ливней и наводнений на юге Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наводнение во Франции: за 12 часов выпала 4-месячная норма осадков-1

Среди них медсестра, которая ехала на вызов около реки Эро, и мужчина, занимавшийся бегом в горах. Этих людей сейчас разыскивают спасатели.  

По данным синоптиков, в некоторых районах департамента Гар за 12 часов выпала 4-месячная норма осадков, а уровень местной реки поднялся до отметки в 7,5 метров.  

Наводнение во Франции: за 12 часов выпала 4-месячная норма осадков-4

Наводнение во Франции: за 12 часов выпала 4-месячная норма осадков-6

Серьезный ущерб был нанесен коммунам Андуз, Сен-Жан-дю-Гар, Вальрог. Из затопленных районов были эвакуированы сотни человек.  

# Наводнение # Фотофакт

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