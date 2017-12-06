Наводнение в Таиланде: жертвами стихии стали 15 человек, затоплены 8 провинций

Новости Таиланда. Наводнения в Таиланде унесли жизни 15 человек. Людей смыло потоками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия затронула 8 провинций на юге страны, обойдя стороной туристические зоны. В некоторых районах здания на 1,5-2 метра погружены в воду. Так или иначе пострадали около миллиона жителей, колоссальный ущерб нанесен сельскому хозяйству.

На этом испытания для жителей Таиланда не заканчиваются. Ливневые дожди по-прежнему идут, угрожая оползнями и селями.