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Наводнение в Таиланде: погибли 6 человек

30 ноября 2017 12:17
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Новости Таиланда. Жертвами наводнения на юге Таиланда стали, по меньшей мере, 6 человек. Проливные дожди, которые не прекращаются почти неделю, полностью или частично затопили 8 провинций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От стихии пострадали более 380 тысяч местных жителей. Прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшие дни дождь не прекратится, что чревато расширением зоны наводнения. Кроме того, велика вероятность схода оползней, в том числе и в традиционных местах отдыха туристов.

# Наводнение

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