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Наводнение в Македонии: погибли не менее 17 человек, трагедия названа «национальной катастрофой»

08 августа 2016 06:35
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Новости Македонии. По меньшей мере 17 человек погибли в результате наводнения в Македонии. Его вызвали проливные дожди. Президент страны уже назвал происшедшее «национальной катастрофой беспрецедентных масштабов».

Ливни обрушились на страну еще в субботу. К настоящему моменту они прекратились, но, по словам синоптиков, гарантированно возобновятся в ближайшие часы. Полиция и армия Македонии мобилизована для оказания помощи пострадавшим: люди в форме раздают столичным жителям провиант, обеспечивают доставку питьевой воды. Дожди и сильные ветры, покинув Скопье, двинулись дальше: разрушительная их сила ослабла и в соседней Хорватии стихия всего лишь нарушила дорожное сообщение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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