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Наводнение в Китае стёрло с лица земли тысячи зданий, более 60 человек погибли

14 июня 2019 08:53
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Новости Китая. Более 60 человек погибли в южной и центральной частях Китая из-за наводнения. Свои дома покинули без малого 360 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Наводнение в Китае стёрло с лица земли тысячи зданий, более 60 человек погибли-1

В некоторых районах эвакуация идёт до сих пор. Спасатели помогают людям выбраться из затопленных домов и переправляют их во временные убежища.

Наводнение в Китае стёрло с лица земли тысячи зданий, более 60 человек погибли-4

Стихия стёрла с лица земли тысячи зданий. Почти 4 миллиона строений повреждены. Серьёзно пострадал сельскохозяйственный сектор: по предварительным подсчётам экономический ущерб составляет около 2 миллиардов долларов.

Наводнение в Китае стёрло с лица земли тысячи зданий, более 60 человек погибли-7

# Наводнение # Фотофакт

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