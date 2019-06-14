Наводнение в Китае стёрло с лица земли тысячи зданий, более 60 человек погибли

Новости Китая. Более 60 человек погибли в южной и центральной частях Китая из-за наводнения. Свои дома покинули без малого 360 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Более 60 человек погибли в южной и центральной частях Китая из-за наводнения. Свои дома покинули без малого 360 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В некоторых районах эвакуация идёт до сих пор. Спасатели помогают людям выбраться из затопленных домов и переправляют их во временные убежища.
Стихия стёрла с лица земли тысячи зданий. Почти 4 миллиона строений повреждены. Серьёзно пострадал сельскохозяйственный сектор: по предварительным подсчётам экономический ущерб составляет около 2 миллиардов долларов.