Наводнение в Китае стёрло с лица земли тысячи зданий, более 60 человек погибли

Новости Китая. Более 60 человек погибли в южной и центральной частях Китая из-за наводнения. Свои дома покинули без малого 360 тысяч жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых районах эвакуация идёт до сих пор. Спасатели помогают людям выбраться из затопленных домов и переправляют их во временные убежища.