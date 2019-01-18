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Наводнение в Аргентине: затоплены тысячи домов

18 января 2019 12:46
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Новости Аргентины. Более 3500 жителей аргентинской провинции Санта-Фе были вынуждены эвакуироваться из-за масштабного наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Аргентине: затоплены тысячи домов-1

Обильные осадки привели к тому, что местные реки вышли из берегов и затопили тысячи домов. Огромный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Под воду ушли 3000 квадратных километров полей с хлопком, рисом и другими культурами. Горожане подсчитывают понесенные убытки и просят оказать финансовую помощь региону.

# Наводнение # Фотофакт

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