Науседа: в Литве разместится немецкая военная бригада

В Литве разместится немецкая военная бригада. Об этом рассказал президент страны Гитанас Науседа. По его словам, он уже договорился об этом с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюс очень надеется, что переброска подразделения Бундесвера окончательно завершится в 2026 году. И пообещал, что к этому времени будет создана вся необходимая инфраструктура. Литва давно уговаривает Германию расширить немецкий военный контингент и оставить его в стране на постоянной основе. Кроме того, Вильнюс рассматривает возможность разместить у себя немецкие системы ПВО, пока на ротационной основе. Об этом ведутся переговоры и с другими странами.