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Науседа: в Литве разместится немецкая военная бригада

28 апреля 2023 12:40
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В Литве разместится немецкая военная бригада. Об этом рассказал президент страны Гитанас Науседа. По его словам, он уже договорился об этом с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Науседа: в Литве разместится немецкая военная бригада-1

Вильнюс очень надеется, что переброска подразделения Бундесвера окончательно завершится в 2026 году. И пообещал, что к этому времени будет создана вся необходимая инфраструктура. Литва давно уговаривает Германию расширить немецкий военный контингент и оставить его в стране на постоянной основе. Кроме того, Вильнюс рассматривает возможность разместить у себя немецкие системы ПВО, пока на ротационной основе. Об этом ведутся переговоры и с другими странами.  

# Международная политика # Новости Литвы # Фотофакт

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