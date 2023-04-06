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НАТО увеличивает финансирование Украины

06 апреля 2023 06:13
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НАТО увеличивает финансирование Украины. На военную помощь Киеву Германия выделила на 40 миллионов евро больше, Нидерланды – на 70 миллионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО увеличивает финансирование Украины-1

Ожидается, что вскоре об увеличении траншей заявят и другие члены альянса. Западные эксперты подобные действия расценили как попытку НАТО откупиться от Киева. Еще в сентябре прошлого года Украина подала заявку на вступление в военно-политический блок. Но положительного ответа так и не получила. Тем временем Финляндия накануне официально присоединилась к альянсу.

# НАТО # Фотофакт

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