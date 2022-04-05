НАТО сообщает о прогрессе в укреплении восточного фланга. Четыре новые многонациональные боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии достигли первого уровня боевой готовности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Альянс не стал оглашать численность этих подразделений и их состав, однако, по предварительной информации, речь идет о более чем 7 000 военнослужащих. Целью новых боевых групп является повышение потенциала сдерживания и обороны на фоне проведения специальной военной операции России в Украине.