НАТО проводит учения в 10 км от границ Беларуси

Новости Литвы. В Литве продолжаются учения НАТО. Тренировки проходят на военном полигоне возле города Пабраде – примерно в 10 километрах от Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах задействованы более тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники Североатлантического альянса. В ходе почти двухнедельных учений союзники НАТО будут имитировать оборонительные и наступательные операции. Как сообщили в пресс-службе Вооруженных сил балтийской республики, цель маневров – подготовка к предстоящим ежегодным учениям литовской армии «Железный волк».