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НАТО проводит учения в 10 км от границ Беларуси

05 апреля 2023 20:39
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Новости Литвы. В Литве продолжаются учения НАТО. Тренировки проходят на военном полигоне возле города Пабраде – примерно в 10 километрах от Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО проводит учения в 10 км от границ Беларуси-1

В маневрах задействованы более тысячи военнослужащих и 250 единиц военной техники Североатлантического альянса. В ходе почти двухнедельных учений союзники НАТО будут имитировать оборонительные и наступательные операции. Как сообщили в пресс-службе Вооруженных сил балтийской республики, цель маневров – подготовка к предстоящим ежегодным учениям литовской армии «Железный волк».

# НАТО # Новости Литвы # Фотофакт

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