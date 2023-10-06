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НАТО проведёт масштабные учения у границ Беларуси и России

06 октября 2023 10:42
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НАТО проведет учения по обороне своего восточного фланга в 2024 году. Об этом заявил глава военного комитета Альянса Роб Бауэр. В них примут участие более 40 тысяч солдат из 30 государств, 50 кораблей, несколько десятков истребителей, выполняя поставленные задачи, совершат около тысячи вылетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО проведёт масштабные учения у границ Беларуси и России-1

Эта международная армада будет вести учебные бои на территории Польши, Германии и странах Балтии в непосредственной близости от границ Беларуси и России. По словам высокопоставленного представителя НАТО, это будут крупнейшие маневры со времен холодной войны. Их целью является отработка совместных действий при нападении на одну из стран Альянса. При этом эти учения рассматриваются НАТО как ключевая часть демонстрации готовности Альянса к войне.

# НАТО # Фотофакт

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