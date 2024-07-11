Коллективный Запад решил не менять тактику расширения. Страны НАТО продолжают навязывать остальному миру свои непопулярные идеи и требовать их исполнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно декларации, по итогам саммита в Вашингтоне, Беларусь и Китай якобы способствуют разжиганию конфликта в Восточной Европе и угрожают обороне Альянса.

В документе указывается, что Минск и Пекин не прекращают сотрудничество с Москвой, а только его наращивают. Основной проблемой Запад также называет большое количество проектов в области ОПК, а также новые совместные военные разработки. Правительство Китая незамедлительно выступило против упоминания страны как «угрозы» в декларации НАТО и попросила прекратить выдвигать беспочвенные обвинения. В посольстве КНР в Соединенных Штатах порекомендовали Альянсу вместо обсуждений предпринять конструктивные меры для восстановления мира. Но западные политики не намерены приступать к действиям. Брюссель и Вашингтон продолжат спонсировать украинскую сторону, так как НАТО невыгодно воевать собственными силами.