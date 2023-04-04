НАТО не сможет предложить Украине членство в ближайшее время

В Альянсе признают, что заявка со стороны Украины о присоединении к НАТО лежит, но игнорируется.

Об этом сообщают независимые дипломаты государств, которые входят в Альянс, информирует РИА Новости со ссылкой на Financial Times. По их словам, заявка лежит, но игнорируется, в ближайшее время она одобрена не будет. Издание отмечает, что действия со стороны НАТО вызывает у киевских властей очень сильное раздражение. Ранее заместитель главы офиса Зеленского Сибига заявил, что Украине нужны реальные результаты и гарантии. Киев рассчитывает на определенные действия в ответ на заявку о присоединении к НАТО, просто декларация о политике открытых дверей нам не нужна, отметил он.

Руководители внешнеполитических ведомств государств НАТО во вторник, 4 апреля, начинают двухнедельную встречу в Брюсселе. Сообщается, что в рамках мероприятия пройдет церемония принятия Финляндии в Альянс, а также главы МИД рассмотрят вопрос поддержки Украины. Согласно публикации в Financial Times, планируется увеличить финансовые обязательства до 500 миллионов евро в качестве компенсации из-за отсутствия решения о принятии Украины в Альянс.