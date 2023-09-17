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НАТО не может удовлетворить нужды Киева в оружии и боеприпасах

17 сентября 2023 09:16
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Потребности в поставках вооружений и боеприпасов со стороны Украины превосходят возможности НАТО по их выпуску. Об этом заявил глава военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости.

Он отметил, что при предоставлении военной помощи Киеву НАТО должно принимать во внимание собственные риски для безопасности, и потребовал увеличения производственного объема в оборонной сфере.

Кроме того, Бауэр высказал опасение, что рост расходов на оборону со стороны союзников не приведет к укреплению безопасности вследствие задержки с поставками и роста цен.

Ранее Москва уже направила ноту в НАТО по вопросам поставок военного груза Украине, подчеркивая, что любая транспортировка оружия Киеву будет законной целью для вооруженных сил РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров также отметил, что США и Североатлантический альянс напрямую вовлечены в конфликт.

# Оружие и боеприпасы

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