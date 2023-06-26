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НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии на боевой

26 июня 2023 14:08
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НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии на боевой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Теперь истребители НАТО смогут участвовать в боевых действиях и будут интегрированы в оборонные планы Литвы.

НАТО изменит статус миссии ВВС по охране неба стран Балтии на боевой-1

По сообщениям местных СМИ, уже сегодня, 26 июня, за несколько недель до саммита НАТО в страну прибыли генсек объединения и глава Минобороны Германии. Они будут наблюдать за ходом совместных литовско-немецких учений.

Напомним, встреча представителей Альянса пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. На повестке по традиции украинский кризис. И в преддверии саммита ЕС не скупится на помощь Киеву, объявив о новом транше в 3,5 миллиарда евро.

# НАТО # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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