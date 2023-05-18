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НАТО готовится к конфликту с Россией – подготовлен план действий в случае вооружённого противостояния с Москвой

18 мая 2023 17:09
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В том, что решить вопрос с Украиной мирным путем США невыгодно, сомнений ни у кого нет. Более того, по всем внешним признакам НАТО готовится к конфликту с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые со времен холодной войны Североатлантический альянс подготовил план действий на случай вооруженного противостояния с Москвой.  

НАТО готовится к конфликту с Россией – подготовлен план действий в случае вооружённого противостояния с Москвой-1

О серьезности ситуации говорит планомерное усиление восточного фланга Альянса. Литва закупает у Германии военные грузовики: всего планируется приобрести почти 400 машин. А Польша увеличивает выпуск артиллерийских снарядов более чем в пять раз. В Эстонии 20 мая завершатся крупные военные учения, в ходе которых союзники по НАТО отрабатывают быструю переброску армий и техники. 

НАТО готовится к конфликту с Россией – подготовлен план действий в случае вооружённого противостояния с Москвой-4

Участие в маневрах принимают 1,5 тысячи бойцов из Чехии, Британии, Польши и прибалтийских республик. Руководят тренировками Соединенные Штаты. Также не прекращается и накачка Украины оружием. Варшава заметно активизировалась в вопросе военных поставок Киеву.  

# НАТО # Фотофакт

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