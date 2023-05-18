НАТО готовится к конфликту с Россией – подготовлен план действий в случае вооружённого противостояния с Москвой

В том, что решить вопрос с Украиной мирным путем США невыгодно, сомнений ни у кого нет. Более того, по всем внешним признакам НАТО готовится к конфликту с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые со времен холодной войны Североатлантический альянс подготовил план действий на случай вооруженного противостояния с Москвой.

О серьезности ситуации говорит планомерное усиление восточного фланга Альянса. Литва закупает у Германии военные грузовики: всего планируется приобрести почти 400 машин. А Польша увеличивает выпуск артиллерийских снарядов более чем в пять раз. В Эстонии 20 мая завершатся крупные военные учения, в ходе которых союзники по НАТО отрабатывают быструю переброску армий и техники.