Нашли чёрный ящик. Что известно о крушении военного самолёта на Филиппинах?

Новости Филиппин. На Филиппинах обнаружен черный ящик потерпевшего крушение военного самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бортовой самописец находится у следователей.

Авиакатастрофа произошла в минувшие выходные. Военный лайнер разбился во время приземления. По предварительным данным, воздушное судно промахнулось мимо взлетно-посадочной полосы. На борту находились 96 человек. Погибли 52, в том числе трое гражданских. Уже опознаны несколько жертв. Личности остальных установят с помощью анализа ДНК.