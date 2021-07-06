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Нашли чёрный ящик. Что известно о крушении военного самолёта на Филиппинах?

06 июля 2021 09:40
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Новости Филиппин. На Филиппинах обнаружен черный ящик потерпевшего крушение военного самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бортовой самописец находится у следователей.

Специалисты выясняют, каким был последний разговор между пилотом и экипажем.

Нашли чёрный ящик. Что известно о крушении военного самолёта на Филиппинах?-1

Авиакатастрофа произошла в минувшие выходные. Военный лайнер разбился во время приземления. По предварительным данным, воздушное судно промахнулось мимо взлетно-посадочной полосы. На борту находились 96 человек. Погибли 52, в том числе трое гражданских. Уже опознаны несколько жертв. Личности остальных установят с помощью анализа ДНК.

# Самолет # Фотофакт

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