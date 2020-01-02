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Население Земли примет участие в масштабной акции ООН

02 января 2020 17:43
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Новости мира. В ООН запускают крупнейшую в истории глобальную дискуссию. Акция стартует уже в январе и будет приурочена к 75-летию со дня основания организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Население Земли примет участие в масштабной акции ООН-1



Тематические встречи пройдут по всему миру – в залах парламентов, в вузах и даже деревенских клубах. Обсуждаться будут три основных вопроса: будущее человечества, мировые тенденции и глобальное сотрудничество.

Выдвинутые участниками встреч идеи будут вынесены на обсуждение мировых лидеров и руководства ООН в сентябре 2020 года. По замыслу авторов инициативы, таким образом большая часть населения планеты примет непосредственное участие в формировании своего будущего.

# ООН # Фотофакт

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