Население Земли примет участие в масштабной акции ООН

Новости мира. В ООН запускают крупнейшую в истории глобальную дискуссию. Акция стартует уже в январе и будет приурочена к 75-летию со дня основания организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Тематические встречи пройдут по всему миру – в залах парламентов, в вузах и даже деревенских клубах. Обсуждаться будут три основных вопроса: будущее человечества, мировые тенденции и глобальное сотрудничество.