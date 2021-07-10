Население Челябинской области эвакуировано из-за лесных пожаров. Один человек погиб

В огне территория почти в 14 тысяч гектаров. Стихия уже прошлась по некоторым населенным пунктам. Сгорели десятки жилых домов. Население эвакуировано, однако есть пострадавшие. Несколько человек обратились за медицинской помощью с ожогами и жалобами на ухудшение самочувствия. Сообщается также об одном погибшем. Тело мужчины было найдено в обгоревшем доме.