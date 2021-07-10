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Население Челябинской области эвакуировано из-за лесных пожаров. Один человек погиб

10 июля 2021 13:35
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Новости России. В Челябинской области России стремительно растет площадь пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Население Челябинской области эвакуировано из-за лесных пожаров. Один человек погиб-1

В огне территория почти в 14 тысяч гектаров. Стихия уже прошлась по некоторым населенным пунктам. Сгорели десятки жилых домов. Население эвакуировано, однако есть пострадавшие. Несколько человек обратились за медицинской помощью с ожогами и жалобами на ухудшение самочувствия. Сообщается также об одном погибшем. Тело мужчины было найдено в обгоревшем доме. 

Население Челябинской области эвакуировано из-за лесных пожаров. Один человек погиб-4

С бедствием пытаются справиться всеми возможными силами. На месте работают 600 спасателей и пожарных, задействована и авиация.

# Пожар # Фотофакт

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