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Насекомым некомфортно среди жилых домов. Чилиец спасает городских пчёл

23 декабря 2022 12:42
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Чилиец Анхель Ньето – слесарь, а заодно и пчеловод-любитель. Причем увлечение превратилось в серьезную миссию. Он спасает пчел, которые строят ульи в населенных районах и пригороде Винья-дель-Мар. Насекомым вряд ли комфортно в окружении домов и дорог.  

Насекомым некомфортно среди жилых домов. Чилиец спасает городских пчёл-1

Мужчина начал спасать их в этом году. Первый вызов поступил от пожарных.  

Насекомым некомфортно среди жилых домов. Чилиец спасает городских пчёл-4

Анхель Ньето, пчеловод-любитель:  
Мы спасаем пчел, летающих в городе и его окрестностях. Нам звонят пожарные и сотрудники администрации и просят помочь.  

Анхель перевозит пчел в специальное место, отведенное для пасеки.  

Насекомым некомфортно среди жилых домов. Чилиец спасает городских пчёл-7

Анхель Ньето:  
Это то пространство, которое у них есть. Здесь пчелам спокойно. Они свободны. Их не тревожат и не причиняют им вреда. Здесь за ними ухаживают.  

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Примечательно то, что пчеловод работает, не надевая ни шляпу с сеткой, ни перчатки. Он делает все голыми руками и помещает семьи пчел в деревянные домики с сотами.  

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