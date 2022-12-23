Насекомым некомфортно среди жилых домов. Чилиец спасает городских пчёл

Чилиец Анхель Ньето – слесарь, а заодно и пчеловод-любитель. Причем увлечение превратилось в серьезную миссию. Он спасает пчел, которые строят ульи в населенных районах и пригороде Винья-дель-Мар. Насекомым вряд ли комфортно в окружении домов и дорог.

Мужчина начал спасать их в этом году. Первый вызов поступил от пожарных.

Анхель Ньето, пчеловод-любитель: Мы спасаем пчел, летающих в городе и его окрестностях. Нам звонят пожарные и сотрудники администрации и просят помочь.

Анхель Ньето:

Это то пространство, которое у них есть. Здесь пчелам спокойно. Они свободны. Их не тревожат и не причиняют им вреда. Здесь за ними ухаживают.

Сделали уникальную иллюминацию. Ботанический сад Рима превратился в волшебный лес – подробности здесь.

Примечательно то, что пчеловод работает, не надевая ни шляпу с сеткой, ни перчатки. Он делает все голыми руками и помещает семьи пчел в деревянные домики с сотами.

*На правах рекламы.