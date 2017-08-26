НАСА опубликовало видео урагана «Харви» из космоса

Новости США. Специалисты прогнозируют, что в скором времени из-за сильных ливней в Техасе могут произойти поистине катастрофические наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые районы уже затоплены. 26 августа НАСА опубликовало видео этого мощного урагана из космоса. По последним данным, он постепенно теряет свою силу. Тем не менее, в Техасе продолжает действовать режим стихийного бедствия.