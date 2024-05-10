Нарышкин: НАТО не примет Украину в члены в ускоренном порядке в обход правил

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уверен, что НАТО не станет принимать в состав альянса Украины в ускоренном режиме. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, невзирая на заявления президента Украины Владимира Зеленского о подаче заявки на членство в НАТО, подчеркнул, что полноправное вступление Украины в альянс было невозможно во время военного конфликта.

Посол США в альянсе Джулианна Смит сообщила, что Зеленский получит соответствующее разрешение на участие в Саммите НАТО, однако не ожидается, что на саммите Украина присоединится к альянсу.