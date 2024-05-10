Прямой эфир

Нарышкин: НАТО не примет Украину в члены в ускоренном порядке в обход правил

10 мая 2024 08:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин уверен, что НАТО не станет принимать в состав альянса Украины в ускоренном режиме. Об этом пишет РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, невзирая на заявления президента Украины Владимира Зеленского о подаче заявки на членство в НАТО, подчеркнул, что полноправное вступление Украины в альянс было невозможно во время военного конфликта.

Посол США в альянсе Джулианна Смит сообщила, что Зеленский получит соответствующее разрешение на участие в Саммите НАТО, однако не ожидается, что на саммите Украина присоединится к альянсу.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Писториус: большинство военных Германии перейдут под контроль НАТО в 2025 году
10 мая 2024 08:22

Писториус: большинство военных Германии перейдут под контроль НАТО в 2025 году

Президент Финляндии заявил, что мир в Украине лежит через поле боя
10 мая 2024 08:05

Президент Финляндии заявил, что мир в Украине лежит через поле боя

Bloomberg: в Пентагоне заявили о блокировании доступа РФ к Starlink
10 мая 2024 07:54

Bloomberg: в Пентагоне заявили о блокировании доступа РФ к Starlink

Госдума РФ рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера России 10 мая
10 мая 2024 07:42

Госдума РФ рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера России 10 мая

В Латвии за празднование Дня Победы задержали около 10 человек
10 мая 2024 07:37

В Латвии за празднование Дня Победы задержали около 10 человек

Судью, уехавшего из Польши в Беларусь, уволили
10 мая 2024 06:49

Судью, уехавшего из Польши в Беларусь, уволили

Премьер Польши подтвердил присутствие солдат НАТО в Украине
10 мая 2024 06:34

Премьер Польши подтвердил присутствие солдат НАТО в Украине

Неважно, солнце, снег или дождь – белорусские дипломаты по всему миру почтили память погибших в ВОВ
09 мая 2024 21:00

Неважно, солнце, снег или дождь – белорусские дипломаты по всему миру почтили память погибших в ВОВ

«Сегодня священный день для всех нормальных людей». Как отметили 9 Мая в разных уголках планеты?
09 мая 2024 17:58

«Сегодня священный день для всех нормальных людей». Как отметили 9 Мая в разных уголках планеты?

Европа ведёт войну против исторической правды – на Западе активно сносят памятники советским воинам
09 мая 2024 17:41

Европа ведёт войну против исторической правды – на Западе активно сносят памятники советским воинам

Как День Победы отмечают за пределами Беларуси? Не обошлось без задержаний
09 мая 2024 14:03

Как День Победы отмечают за пределами Беларуси? Не обошлось без задержаний

Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Великобритании
09 мая 2024 13:08

Владимир Зеленский уволил Залужного с военной службы и назначил послом в Великобритании