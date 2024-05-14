Сергей Нарышкин, кандидат на пост директора СВР России, сообщил, что, по информации спецслужб, часть западных политиков готова к военному конфликту, дабы сохранить свои гегемонистские позиции. Об этом пишет РИА Новости.

«…некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным, для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт», – сказал он.

Однако он подчеркнул, что есть и ответственные глобальные и региональные игроки, которые способны предотвратить такой конфликт. Российская Служба внешней разведки внимательно следит за развитием событий в этой сфере.