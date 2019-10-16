Нарядный Берлин: в городе проходит фестиваль света

Новости Германии. Берлин превратился в огромную световую инсталляцию. В городе проходит фестиваль света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллиарды разноцветных огней украшают более 70 всемирно известных исторических и архитектурных памятников. Улицы освещают сотни прожекторов и фонарей, а в небе взрываются тысячи фейерверков.

Этот фестиваль проводят с 2005 года. Все действия происходят ночью. Главная цель организаторов – показать, что и в темное время суток мегаполис может и должен быть живым и загадочным.