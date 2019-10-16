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Нарядный Берлин: в городе проходит фестиваль света

16 октября 2019 08:44
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Новости Германии. Берлин превратился в огромную световую инсталляцию. В городе проходит фестиваль света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарядный Берлин: в городе проходит фестиваль света-1

Миллиарды разноцветных огней украшают более 70 всемирно известных исторических и архитектурных памятников. Улицы освещают сотни прожекторов и фонарей, а в небе взрываются тысячи фейерверков.

Нарядный Берлин: в городе проходит фестиваль света-4

Нарядный Берлин: в городе проходит фестиваль света-6

Этот фестиваль проводят с 2005 года. Все действия происходят ночью. Главная цель организаторов – показать, что и в темное время суток мегаполис может и должен быть живым и загадочным.

Нарядный Берлин: в городе проходит фестиваль света-9

Чтобы увидеть это грандиозное шоу, в город приехали сотни туристов.

# Праздники # Фотофакт

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