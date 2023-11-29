Наргиз в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рассказала, что спонсировала ВСУ

Звезда шоу «Голос» певица Наргиз рассказал, что оказывала помощь ВС Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова).

Пранкеры связались с певицей от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. В ходе беседы она сообщила, что является патриоткой США, а конфликт с Российской Федерацией – ее личная война. Также певица уточнила, что занималась спонсирование ВСУ, и показала татуировку с трезубцем, сказав, что в планах у нее сделать еще одно тату, со Степаном Бандерой.