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Наргиз в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рассказала, что спонсировала ВСУ

29 ноября 2023 12:12
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Звезда шоу «Голос» певица Наргиз рассказал, что оказывала помощь ВС Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова).

Пранкеры связались с певицей от имени экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. В ходе беседы она сообщила, что является патриоткой США, а конфликт с Российской Федерацией – ее личная война. Также певица уточнила, что занималась спонсирование ВСУ, и показала татуировку с трезубцем, сказав, что в планах у нее сделать еще одно тату, со Степаном Бандерой.

# Международная политика

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