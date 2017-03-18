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Нападение на военный патруль в парижском аэропорту: задержан второй подозреваемый

18 марта 2017 14:30
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Новости Франции. Новые подробности чрезвычайного происшествия в парижском аэропорту Орли.

Полиции удалось задержать второго подозреваемого по делу о нападении на военный патруль.

Сейчас он дает показания. Его подельник, который пытался отобрать у солдата оружие, погиб на месте. Его застрелил военнослужащий во время борьбы.

Несколькими часами ранее этот же преступник открыл огонь по полицейским,

которые остановили его авто для проверки документов на севере Парижа. Предположительно, машина была угнанной. Тогда он скрылся с места происшествия. И вот чуть позже попытался воплотить свой преступный замысел в воздушной гавани. Учитывая дерзость нападавшего, полиция предположила, что на его теле может быть закреплен пояс шахида.

Однако саперы взрывчатки не обнаружили.

Из-за ЧП в Орли были приостановлены все рейсы. А персонал и пассажиров – всего около 3000 человек – эвакуировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение на военный патруль в парижском аэропорту: задержан второй подозреваемый-1

# Теракт # Фотофакт

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