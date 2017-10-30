Нападение на отель в Сомали: число погибших выросло до 27

Новости Сомали. Растет количество погибших в результате атаки на отель в сомалийском Могадишо. В списках жертв уже 27 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После терактов в отставку были отправлены глава сомалийской разведки и начальник полиции. Напоминаем, боевики совершили нападение в минувшую субботу.

Два смертника подорвали автомобили у здания, после чего группа злоумышленников ворвалась в гостиницу и устроила стрельбу. Правоохранителям удалось задержать троих террористов.