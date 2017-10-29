Нападавшие на гостиницу в Сомали, где погибли 25 человек, задержаны

Новости Сомали. В Сомали задержали участников нападения на гостиницу в Могадишо. Полиция сообщает, что это трое из пяти террористов. Остальные были смертниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, первый взрыв прогремел накануне у гостиницы, возле президентского дворца. На воздух взлетел начиненный взрывчаткой автомобиль. Чуть позже в этом же районе смертник устроил еще один теракт. После этого в отеле завязалась перестрелка между силами безопасности и нападавшими. Жертвами атак стали 25 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Аш-Шабаб». Она долгое время ведет вооруженную борьбу с центральным правительством Сомали. Препятствует гуманитарным силам ООН. Отметим, предыдущий теракт в Могадишо – крупнейший в истории страны – случился всего 2 недели назад и унес жизни около 300 человек.