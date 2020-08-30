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«Нам пришлось применить силу». Как правоохранители разных стран реагируют на акции протеста

30 августа 2020 19:54
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В Париже, Берлине и Лондоне, в Вене и Цюрихе 29 августа прошли массовые демонстрации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что интересно, многие ведущие СМИ этих стран, такие как BBC и Deutsche Welle, сделали вид, что протестов и не было. Показательная избирательность. 

«Нам пришлось применить силу». Как правоохранители разных стран реагируют на акции протеста-1

Только в Берлине местная полиция насчитала 38 тысяч протестующих. Это самые массовые протесты за последние 15 лет. По некоторым данным, более 300 человек задержали. Они пытались штурмовать Рейхстаг. В Twitter берлинская полиция оправдывалась: «Нам пришлось применить силу».

«Нам пришлось применить силу». Как правоохранители разных стран реагируют на акции протеста-4

Теперь давайте вспомним события весны, когда некоторые лидеры западных государств настоятельно рекомендовали ввести жесткий карантин. Помните? А против чего же тогда сейчас выходят протестующие на улицы европейских городов? Правильно, люди выступают против ограничений в связи с COVID-19. Неправильная, говорят, политика была.

«Нам пришлось применить силу». Как правоохранители разных стран реагируют на акции протеста-7

Что интересно, самые брутальные разгоны были во Франции и Германии. В тех странах, лидеры которых так активно дают советы белорусам, предлагают свою помощь в решении наших вопросов, при этом не сильно заботясь о внутренних проблемах своих государств.

«Нам пришлось применить силу». Как правоохранители разных стран реагируют на акции протеста-10

В США у Белого дома тоже было неспокойно. Полицейские, стеной отгоняя толпу от резиденции президента, не стеснялись – распыляли на демонстрантов слезоточивый газ, разбивали окна машин, задерживая водителей, и стреляли по толпе резиновыми пулями. 

# Акции протеста # Фотофакт

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