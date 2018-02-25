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Накануне парламентских выборов в Италии проходят массовые демонстрации

25 февраля 2018 14:12
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Новости Италии. Италию охватили массовые демонстрации. Для поддержания порядка на улицы выведены тысячи полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне парламентских выборов в Италии проходят массовые демонстрации -1

Акции протестов проходят накануне парламентских выборов и, как правило, заканчиваются столкновениями со стражами порядка. Участники манифестации недовольны растущей популярностью в стране неофашистских идей.

Накануне парламентских выборов в Италии проходят массовые демонстрации -3

Тем временем в Милане прошла манифестация «Лиги Севера» – крупнейшей партии Италии выступающей против иммигрантов. По данным полиции, в акции приняли участие около 15 тысяч человек. Отмечу, что лидер «Лиги» рассматривается экспертами как вероятный кандидат на пост премьер-министра.

Накануне парламентских выборов в Италии проходят массовые демонстрации -5

# Фотофакт # Международная политика

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