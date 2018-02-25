Накануне парламентских выборов в Италии проходят массовые демонстрации

Новости Италии. Италию охватили массовые демонстрации. Для поддержания порядка на улицы выведены тысячи полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протестов проходят накануне парламентских выборов и, как правило, заканчиваются столкновениями со стражами порядка. Участники манифестации недовольны растущей популярностью в стране неофашистских идей.

Тем временем в Милане прошла манифестация «Лиги Севера» – крупнейшей партии Италии выступающей против иммигрантов. По данным полиции, в акции приняли участие около 15 тысяч человек. Отмечу, что лидер «Лиги» рассматривается экспертами как вероятный кандидат на пост премьер-министра.