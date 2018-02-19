Найти фрагменты самолёта пока не удалось: в Иране продолжается спецоперация в районе крушения

Новости Ирана. К поиску разбившегося в горах Ирана самолета подключили альпинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности в спецоперации задействованы около сотни специалистов. Их работа осложняется плохими погодными условиями и сложным рельефом местности. Пока найти фрагменты воздушного судна не удалось.

Напомним, двухмоторный самолет, выполнявший рейс из Тегерана в Ясудж, разбился 18 февраля. На его борту находились 66 человек, включая экипаж. Через час после вылета борт перестал выходить на связь. Предположительно, он врезался в скалу, а пассажиры и экипаж погибли.