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Найти фрагменты самолёта пока не удалось: в Иране продолжается спецоперация в районе крушения

19 февраля 2018 07:53
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Новости Ирана. К поиску разбившегося в горах Ирана самолета подключили альпинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Найти фрагменты самолёта пока не удалось: в Иране продолжается спецоперация в районе крушения -1

Найти фрагменты самолёта пока не удалось: в Иране продолжается спецоперация в районе крушения -3

В общей сложности в спецоперации задействованы около сотни специалистов. Их работа осложняется плохими погодными условиями и сложным рельефом местности. Пока найти фрагменты воздушного судна не удалось.  

Напомним, двухмоторный самолет, выполнявший рейс из Тегерана в Ясудж, разбился 18 февраля. На его борту находились 66 человек, включая экипаж. Через час после вылета борт перестал выходить на связь. Предположительно, он врезался в скалу, а пассажиры и экипаж погибли.  

Найти фрагменты самолёта пока не удалось: в Иране продолжается спецоперация в районе крушения -6

Найти фрагменты самолёта пока не удалось: в Иране продолжается спецоперация в районе крушения -8

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# Фотофакт # Крушение

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