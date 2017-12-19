Найдены обломки истребителя МиГ-29 возле авиабазы Миньск-Мазовецкий: причины крушения выясняются

Новости Польши. Обломки истребителя МиГ-29 обнаружены недалеко от польской военной авиабазы Миньск- Мазовецкого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолет исчез с радаров перед посадкой. Пилот успел катапультироваться, известно, что он жив и находится в госпитале. Выяснением обстоятельств происшествия займутся военная полиция и прокуратура. На месте происшествия уже работает государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий.