«Найдем, когда пойдут лисички». Как поиски дрона в Литве зашли в тупик

Накануне Беларусь предупредила и Вильнюс, и Ригу о летящем в их сторону беспилотнике. Командующий Сухопутными войсками Литвы назвал это позитивным жестом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом Станкявичус отметил, что военно-воздушные силы соседних стран должны общаться и обмениваться информацией. И вот здесь, как говорится, двумя руками за – да, общаться и обмениваться, но только цивилизованно и обоюдно. Правда, в самой Литве слова генерала остались незамеченными. Несколько часов жителям страны было не до этого.

Им пришлось впервые спускаться в укрытия из-за воздушной угрозы, которая действовала около часа. Власти Литвы и жители Вильнюса укрылись в убежищах, однако места в них хватило не всем. В школах прервали занятия, общественный транспорт прекратил работу, а два самолета перенаправили в Ригу. При этом МИД Литвы успел обвинить Россию в попадании украинских дронов ВСУ в воздушное пространство Прибалтики. Правда, найти предмет переполоха ни вчера, ни сегодня так и не удалось. В Национальном кризисном центре не исключили, что беспилотник мог и вовсе покинуть пространство Литвы и улететь в соседнюю страну. Таким заявлением здесь, видимо, попытались оправдать безрезультатность поисковой операции, которая, к слову, ни шатко ни валко но продолжается.

Одна из наиболее вероятных локаций падения дрона – Варенский район Литвы – приграничный с Беларусью. Вот каким образом он расположен на карте. Именно здесь сегодня безуспешно продолжались поиски беспилотника. Но, что опять же показательно, представитель местной власти – вице-мер региона Алвидас Вербицкас – нашел в этом повод для несмешной шутки, мол: «скоро пойдут лисички, и мы обязательно найдем этот дрон». В небе над Литвой пропал нарушивший границу беспилотник.