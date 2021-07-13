Наивысшая оценка у вратаря сборной Италии. УЕФА назвал лучших футболистов ЕВРО-2020

Евро-2020 завершился – можно составить символическую сборную. УЕФА назвал лучших футболистов турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наивысшую оценку получает вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Выделился он в финале с Англией, где в серии пенальти отразил удары Джейдона Санчо и Букайо Саки.

Из защитников УЕФА отметил англичан Кайла Уокера, Харри Магуайра и представителей команды-чемпионки Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола. В списке лучших полузащитников оказались датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг, итальянец Жоржиньо и испанец Педри. Звания лучших нападающих удостоились Федерико Кьеза из Италии, Ромелу Лукаку из Бельгии и Рахим Стерлинг из Англии.