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Наивысшая оценка у вратаря сборной Италии. УЕФА назвал лучших футболистов ЕВРО-2020

13 июля 2021 14:29
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Евро-2020 завершился – можно составить символическую сборную. УЕФА назвал лучших футболистов турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наивысшую оценку получает вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Выделился он в финале с Англией, где в серии пенальти отразил удары Джейдона Санчо и Букайо Саки.

Наивысшая оценка у вратаря сборной Италии. УЕФА назвал лучших футболистов ЕВРО-2020-1

Из защитников УЕФА отметил англичан Кайла Уокера, Харри Магуайра и представителей команды-чемпионки Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола. В списке лучших полузащитников оказались датчанин Пьер-Эмиль Хейбьерг, итальянец Жоржиньо и испанец Педри. Звания лучших нападающих удостоились Федерико Кьеза из Италии, Ромелу Лукаку из Бельгии и Рахим Стерлинг из Англии.

# Футбол # Фотофакт

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