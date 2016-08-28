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«Надежные границы – надежное будущее»: закрыть границы для мигрантов потребовали протестующие в Берлине

28 августа 2016 12:55
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Новости Германии. Закрыть границы для мигрантов потребовали протестующие в Берлине. Сотни человек собрались у Бранденбургских ворот, чтобы высказать недовольство миграционной политикой Германии. Чтобы их требования не только услышали, но и увидели, демонстранты вывесили на символе города плакат с надписью «Надежные границы – надежное будущее».

Только за последний год в Германию прибыло свыше миллиона нелегальных мигрантов, а ранее Бундесвер заявил, что готов принять еще 300 тысяч бегущих от войны. Впрочем, население Германии с этим несогласно – платить из своих кошельков за выходцев из Африки и Ближнего Востока они не хотят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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