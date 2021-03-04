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Над самым большим в мире фонтаном «танцевали» парапланы. Посмотрите, как красиво

04 марта 2021 13:04
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Новости ОАЭ. Пятикратный чемпион мира испанец Льоренс и бразилец Гоберна поднялись в небо, чтобы станцевать в воздухе на параплане над одной из самых известных достопримечательностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над самым большим в мире фонтаном «танцевали» парапланы. Посмотрите, как красиво-1

Над самым большим в мире фонтаном «танцевали» парапланы. Посмотрите, как красиво-3

Морская гладь у побережья усыпана знаменитыми творениями рук человеческих. Что касается Пальмового фонтана, яркие краски ему придают 3 000 диодных ламп. Этот свет и влечет туристов со всего мира.

# Необычное # Орасио Льоренс # Рафаэль Гоберна # Фотофакт

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