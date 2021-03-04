Над самым большим в мире фонтаном «танцевали» парапланы. Посмотрите, как красиво

Новости ОАЭ. Пятикратный чемпион мира испанец Льоренс и бразилец Гоберна поднялись в небо, чтобы станцевать в воздухе на параплане над одной из самых известных достопримечательностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.