Над самым большим в мире фонтаном «танцевали» парапланы. Посмотрите, как красиво

Новости ОАЭ. Пятикратный чемпион мира испанец Льоренс и бразилец Гоберна поднялись в небо, чтобы станцевать в воздухе на параплане над одной из самых известных достопримечательностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. Пятикратный чемпион мира испанец Льоренс и бразилец Гоберна поднялись в небо, чтобы станцевать в воздухе на параплане над одной из самых известных достопримечательностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Морская гладь у побережья усыпана знаменитыми творениями рук человеческих. Что касается Пальмового фонтана, яркие краски ему придают 3 000 диодных ламп. Этот свет и влечет туристов со всего мира.