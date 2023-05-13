Над Римом установили бесполётную зону для безопасности Зеленского

Президент Украины прибыл в Рим. Первой частью визита Зеленского стали встречи с главой Италии и премьер-министром страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На вторую часть дня запланировано общение с Папой Франциском и телеинтервью. В связи с приездом главы Украины на улицах Рима усилены меры безопасности, над городом действует бесполетная зона. Напомним, ранее на 13 мая у Зеленского была запланирована поездка в Германию. Однако из-за утечки информации в СМИ от планов украинской делегации пришлось отказаться.