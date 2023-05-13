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Над Римом установили бесполётную зону для безопасности Зеленского

13 мая 2023 14:44
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Президент Украины прибыл в Рим. Первой частью визита Зеленского стали встречи с главой Италии и премьер-министром страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Над Римом установили бесполётную зону для безопасности Зеленского-1

На вторую часть дня запланировано общение с Папой Франциском и телеинтервью. В связи с приездом главы Украины на улицах Рима усилены меры безопасности, над городом действует бесполетная зона. Напомним, ранее на 13 мая у Зеленского была запланирована поездка в Германию. Однако из-за утечки информации в СМИ от планов украинской делегации пришлось отказаться. 

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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