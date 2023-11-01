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Над Брянской и Курской областями ПВО РФ уничтожены украинские беспилотники

01 ноября 2023 06:34
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Средствами российской ПВО были ликвидировали два украинских БПЛА над Курской и Брянской областями, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Министерство обороны России информирует, что ночью 1 ноября текущего года со стороны ВС Украины была предпринята попытка осуществить атаку по территориям Российской Федерации. Для этих целей были применены беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Украинские БПЛА были успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны РФ, сообщает ведомство.

В Курской и Брянской областях установлен желтый уровень террористической опасности.

# Международная политика

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