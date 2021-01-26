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Национальный праздник отмечает Индия. Президента страны поздравил Александр Лукашенко

26 января 2021 12:59
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Новости Индии. В Индии отмечают национальный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1950 году страна утвердила Конституцию и окончательно перешла от статуса британского доминиона к республике.

Национальный праздник отмечает Индия. Президента страны поздравил Александр Лукашенко-1

По случаю этой даты в Нью-Дели прошел масштабный парад. Танки и конная кавалерия стали одними из самых ярких моментов этого шествия. В 2021 году из-за пандемии количество участников торжественных мероприятий ограничено.

Национальный праздник отмечает Индия. Президента страны поздравил Александр Лукашенко-4

С национальным праздником президента Индии поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Фотофакт

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