Национальный праздник отмечает Индия. Президента страны поздравил Александр Лукашенко

Новости Индии. В Индии отмечают национальный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1950 году страна утвердила Конституцию и окончательно перешла от статуса британского доминиона к республике.
Новости Индии. В Индии отмечают национальный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1950 году страна утвердила Конституцию и окончательно перешла от статуса британского доминиона к республике.
По случаю этой даты в Нью-Дели прошел масштабный парад. Танки и конная кавалерия стали одними из самых ярких моментов этого шествия. В 2021 году из-за пандемии количество участников торжественных мероприятий ограничено.
С национальным праздником президента Индии поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.