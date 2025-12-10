Национальное собрание Франции утвердило социальный бюджет на 2026 год

Во Франции удалось избежать масштабных протестов. Депутаты Национального собрания 10 декабря приняли закон о социальном бюджете на 2026 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из главных его достижений стала приостановка скандальной пенсионной реформы, которая несколько раз становилась поводом для массовых акций протеста по всей стране. Также решено проиндексировать пенсии и социальные пособия. Законопроект приняли с минимальным перевесом голосов после долгих и тяжелых дебатов.