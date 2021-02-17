Национальное собрание Франции одобрило резонансный законопроект против сепаратизма

Новости Франции. Национальная ассамблея Франции одобрила резонансный законопроект о борьбе с сепаратизмом. Документ поддержали 347 депутатов, против проголосовал 151, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тексте прописаны следующие меры: борьба с распространением ненависти в интернете, усиленный контроль над деятельностью НКО, прозрачность финансирования религиозных структур, надзор над обучением на дому и другие.

Законопроект вызвал волну критики как правых и ультраправых партий, так и левых. Первые считают его недостаточно жестким, вторые видят в законопроекте стигматизирующий мусульман подтекст. Теперь судьба документа в руках сената. Слушания в верхней палате парламента намечены на конец марта.