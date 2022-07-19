Начались переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз

Тирана ждала этого события 17 лет, а Скопье – 8. Но для того, чтобы стать полноправным членом ЕС, странам предстоит проделать большую подготовительную работу. Им надо синхронизировать свое законодательство со множеством норм союза. Все эти этапы и будут обсуждаться на встрече Еврокомиссии с представителями правительств Албании и Северной Македонии. По словам чиновников, переговоры о членстве в ЕС и реформы могут занять годы.