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Начались переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз

19 июля 2022 14:19
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В Брюсселе начались переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начались переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз-1

Тирана ждала этого события 17 лет, а Скопье – 8. Но для того, чтобы стать полноправным членом ЕС, странам предстоит проделать большую подготовительную работу. Им надо синхронизировать свое законодательство со множеством норм союза. Все эти этапы и будут обсуждаться на встрече Еврокомиссии с представителями правительств Албании и Северной Македонии. По словам чиновников, переговоры о членстве в ЕС и реформы могут занять годы.

# Международная политика # Фотофакт

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