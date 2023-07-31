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На заседании Совбеза ООН обсудят террористические методы Киева

31 июля 2023 07:01
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Заседание Совета безопасности ООН по проблеме использования Киевом террористических методов пройдет сегодня, 31 июля. Его запросила Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании Совбеза ООН обсудят террористические методы Киева-1

Как считают дипломаты, украинская тема в июле еще не исчерпана, а использование Украиной террористических методов стало фактором, усугубляющим кризис. Ранее в Госдуме России прокомментировали слова Зеленского о «нейтрализации» Крымского моста, отметив, что тот признал государственный терроризм, и обратили внимание на «молчаливое одобрение» со стороны представителей коллективного Запада.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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